Anunciaron un corte en el Metrotranvía: dónde, a partir de qué hora y cuándo se reanuda el servicio

Quienes habitualmente utilicen el Metrotranvía para desplazarse deberán planificar sus viajes con mayor anticipación a la habitual. El motivo es que dicho medio de transporte interrumpirá sus servicios desde la noche de este martes debido a trabajos eléctricos. Así lo comunicó la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), empresa encargada de prestar el servicio.

Según el comunicado oficial, el Metrotranvía de Mendoza interrumpirá su servicio este martes 20 de octubre por la noche debido a trabajos eléctricos vinculados con la ampliación hacia Luján de Cuyo. En ese contexto, la STM informó los horarios de las últimas salidas y confirmó que los trenes volverán a circular con normalidad el miércoles por la mañana.

La interrupción se realizará para adaptar las instalaciones eléctricas y conectar la traza actual con la nueva extensión correspondiente a la tercera etapa de las obras. La empresa estatal señaló que los trabajos forman parte de las tareas necesarias “para ampliar y mejorar la conectividad del Gran Mendoza”.

Los horarios del corte del Metrotranvía

Según informó la STM, los últimos servicios de este martes saldrán en los siguientes horarios:

Desde la estación Gutiérrez: a las 20.40.

Desde la estación Avellaneda: a las 21.30.

Una vez completadas esas salidas, el servicio quedará interrumpido durante la noche. La reanudación está prevista para el miércoles 21 de octubre, a partir de las 5.15, con el funcionamiento habitual.