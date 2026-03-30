Anuncian que la ruta camino a la perla del sur provincial está habilitada: los detalles

A pocos kilómetros de Las Leñas, la Ruta Provincial 222 vuelve a posicionarse como un eje clave para el turismo y la producción en el sur mendocino. El camino, que asciende hasta casi 2.700 metros de altura antes de descender hacia Valle Hermoso, recuperó su transitabilidad en los últimos años y hoy ofrece acceso a uno de los paisajes más imponentes de Malargüe.

El recorrido, de poco más de 20 kilómetros entre el centro de esquí y el valle, atraviesa zonas de alta montaña con pendientes pronunciadas, curvas cerradas y tramos de suelo natural. Desde un mirador en altura se aprecia una postal única: el valle, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, rodeado de ríos, lagunas y formaciones rocosas.

Las tareas de recuperación del tramo fueron impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que logró restituir la circulación desde 2024. Actualmente, la ruta se encuentra habilitada durante la temporada estival y permanece cerrada en invierno por acumulación de nieve.

En las últimas semanas, el organismo avanzó con la colocación de señalización preventiva en todo el trayecto, ante el incremento del tránsito y el crecimiento de emprendimientos turísticos en la zona. El desarrollo turístico en Valle Hermoso comienza a consolidarse. En las inmediaciones del cerro Centinela ya funciona un ecolodge privado, montado sobre un refugio restaurado, con capacidad para 14 personas. El complejo cuenta con energía solar, conexión wifi y proyecta ampliar su infraestructura con un restaurante y nuevos domos geodésicos.

A su vez, el centro de esquí Las Leñas inició obras para instalar un espacio con domos junto a la laguna del valle y proyecta a futuro un hotel boutique con actividades invernales, lo que podría potenciar aún más la zona como destino turístico.

Sin embargo, la actividad económica en el valle no se limita al turismo. La región es utilizada históricamente por puesteros de Malargüe que realizan la veranada de sus animales, una práctica trashumante clave para la economía local.

La convivencia entre el turismo y la actividad ganadera genera beneficios mutuos: mientras los visitantes encuentran un paisaje enriquecido por la vida rural, los puesteros acceden a nuevos canales de comercialización para sus productos.

Valle Hermoso se extiende a lo largo de 14 kilómetros y alberga atractivos naturales como los ríos Cobre y Tordillo, tres lagunas, cascadas, vegas y sitios de interés arqueológico y termal. Todo ello enmarcado por la imponente presencia del cerro Torrecillas.

Pese a su creciente atractivo, el acceso sigue siendo desafiante. El trayecto demanda al menos una hora y media de viaje, sin servicios en el camino, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución y priorizar la seguridad para disfrutar de uno de los rincones más impactantes de la cordillera mendocina