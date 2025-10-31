Anuncian paro de controladores aéreos durante noviembre: qué servicios se verían afectados

La actividad aeronáutica argentina enfrentará un nuevo conflicto gremial durante noviembre, luego de que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciara un cronograma de paros que se extenderá a lo largo de nueve jornadas. La medida, que afectará principalmente a los vuelos de carga, fue calificada de “ilegítima” por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Los paros se realizarán entre el 3 y el 30 de noviembre, con franjas de ocho horas nocturnas, de 22:00 a 6:00, y alcanzarán tanto las operaciones de aeronaves de carga como las actividades de instrucción y capacitación del personal técnico. ATEPSA garantizó que los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate (SAR) no serán afectados.

Desde EANA, dependiente del Ministerio de Transporte, rechazaron la medida y sostuvieron que “el argumento sindical de incumplimiento paritario es falso”, ya que el acuerdo “se encuentra en ejecución y finaliza en diciembre”. También señalaron que el paro tiene “un trasfondo político” y lo vincularon a “la intransigente actitud de la casta gremial kirchnerista”.

Por su parte, la secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta, respondió que las autoridades “buscan deslegitimar las medidas de acción sindical con argumentos infundados” y defendió el “legítimo derecho a huelga”. La dirigente gremial aseguró que la protesta surge del “incumplimiento de compromisos asumidos” en audiencias anteriores.

El conflicto podría afectar la logística y la cadena de suministros nacional, generando demoras en la distribución de productos y pérdidas económicas. El sindicato no descartó ampliar las medidas si no hay una respuesta concreta a sus reclamos.