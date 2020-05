Si bien Aerolíneas y Austral eran parte del mismo grupo, funcionaban como dos compañías independientes. El trámite de la fusión podría estar concluido para fin de año, según se informó.

Aerolíneas Argentinas y Austral se fusionarán en una sola compañía según anunció el presidente del Grupo Aerolíneas, Pablo Ceriani, quien destacó que la medida dará «mayor eficiencia operativa», y permitirá «un crecimiento más ordenado», el ahorro de «millones de dólares» y la apertura de «nuevos mercados».

«La duplicación de estructuras en este contexto no tiene razón de ser», aseveró el titular de la compañía al anunciar la decisión a través de las redes sociales, y en una carta que envió a empleados y empleadas, en las que puso el acento en que «la crisis mundial provocada por la Covid-19 ha impactado de lleno en la industria aerocomercial».

En este sentido, indicó que, mientras «en el escenario actual muchas aerolíneas del mundo desaparecerán y otras aplican ajuste salvajes para intentar sobrevivir», en la Argentina «tenemos un plan de crecimiento y transformación».

En el marco de la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral, Ceriani anunció también la creación de «dos nuevas unidades de negocios: una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghái, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros».

«Ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados», completó Ceriani a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que el plan de crecimiento proyectado para la compañía «sólo puede materializarse sobre un esquema de trabajo eficiente y sustentable».

Ahorro



Con la fusión, indicaron fuentes de la compañía, el costo directo de mantenimiento por hora de vuelo de la flota en su totalidad se reduce en casi 7% para 2023, y además se generará un ahorro extra de US$ 2.5 millones desde 2022 como producto de la fusión de las áreas de mantenimiento, del mismo modo se generarían otros US$ 3 millones de ingresos por reducción de slots de mantenimiento que podrán utilizarse en atención a terceros.

También permitirá ahorros impositivos por US$ 13.500.000, la generación de ingresos directos por US$ 42.000.000 extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota, el ahorro de más de US$ 8.000.000 producto de la reorganización de la estructura interna, y de US$ 2.500.000 como producto de la eliminación de horas extras.

Fuente: Agencia de Noticias Telam