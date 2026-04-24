Anticipo del clásico entre la Lepra y el Lobo: Ulpiano Suarez convocó a una conferencia con referentes de ambos equipos

Cada vez falta menos para que se vuelva a disputar de nuevo el gran clásico del fútbol mendocino. Luego de tres años, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima volverán a verse las caras, aunque esta vez tendrá un condimento histórico: lo harán por un partido de la Primera División argentina.

En ese contexto, en la antesala del duelo que se disputará el domingo en el Bautista Gargantini, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organizó una conferencia de prensa en la que participarán referentes de ambas instituciones. La misma se llevará a cabo este viernes en el segundo piso del palacio municipal, y contará con la presencia del intendente capitalino, Ulpiano Suarez.

Por el lado de Independiente Rivadavia estarán presentes Sebastián Villa y Sheyko Studer, mientras que por Gimnasia participarán Diego Mondino y Fermín Antonini, junto a autoridades de ambos clubes.

Diego Mondino es el capitán del Lobo (Foto: @diegomondino2)

Desde la organización de la conferencia señalaron que el objetivo de este encuentro es transmitir un mensaje de convivencia. La bajada de línea es clara: más allá de la histórica rivalidad deportiva entre ambos clubes, el partido puede desarrollarse dentro de los carriles del respeto.

Un dato a tener en cuenta es que el evento deportivo será todo un acontecimiento para el fútbol mendocino y para la Ciudad de Mendoza en particular, que verá cómo las dos grandes instituciones de la comuna se enfrentan en la elite del fútbol argentino.

Sebastián Villa es la carta ganadora de los Azules (Foto: Gentileza)

Cabe destacar que será la segunda conferencia que referentes de ambas instituciones den el viernes. En el Malvinas Argentinas, a partir de las 13:30, autoridades de la Liga Profesional de Fútbol convocaron a una rueda de prensa para también transmitir un mensaje de armonía. Este tipo de iniciativas son habituales en primera división cada vez que se va a jugar un clásico importante.

Los chicos de la reserva dieron un anticipo del clásico

En la antesala del gran clásico mendocino de los planteles profesionales, este jueves se disputó el derby en la categoría de reserva. En ese encuentro, la Lepra se impuso por 1 a 0 al Lobo. El encuentro se disputó en el Víctor Legrotaglie.

Foto: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En un partido trabado y de escasas situaciones fue Gimnasia quien contó con más chances. Sin embargo, Independiente Rivadavia sacó a relucir su condundencia y se terminó llevando los tres puntos gracias al gol de Luciano Suárez.