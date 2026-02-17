Anticipan una baja participación en las elecciones de concejales en Mendoza

El próximo 22 de febrero, seis departamentos de Mendoza celebrarán elecciones para renovar sus Concejos Deliberantes en lo que será el único turno electoral provincial del año. La principal incógnita no pasa por los resultados, sino por el nivel de asistencia a las urnas en un domingo de verano y con una campaña de bajo perfil.

De acuerdo con distintos analistas y consultores locales, la participación podría ubicarse entre el 40% y el 50% del padrón en los departamentos más grandes, mientras que en los municipios con menor cantidad de votantes el porcentaje podría ser algo superior. En todos los casos, se trataría de cifras inferiores a los promedios históricos de la provincia.

El contexto electoral se combina con otro dato que alimenta el debate: aunque el voto en Argentina es obligatorio, las consecuencias de no asistir a votar resultan, en la práctica, limitadas. La normativa vigente establece mecanismos de justificación accesibles y sanciones económicas de bajo monto.

Entre las causales aceptadas figura encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día del comicio. En ese caso, el elector puede solicitar una constancia en la comisaría más cercana y presentarla ante la Secretaría Electoral dentro de los 60 días posteriores. También se contemplan razones de salud o fuerza mayor, con certificados médicos emitidos por organismos públicos o profesionales matriculados. Incluso en el ámbito laboral, la ley obliga a los empleadores a otorgar licencia para votar sin aplicar descuentos ni sanciones.

En los casos en que el ciudadano no vote y tampoco justifique su ausencia, la legislación prevé una multa que oscila entre los 50 y los 500 pesos, además de inhabilitaciones administrativas como la imposibilidad de ejercer cargos públicos por tres años o realizar trámites estatales si la multa no se abona. Sin embargo, distintas voces coinciden en que estas restricciones rara vez se aplican de manera estricta.

El contraste entre el costo de organizar una elección —estimado en varios miles de pesos por elector considerando logística, autoridades de mesa y materiales— y el monto máximo de la multa refuerza la percepción de que el incumplimiento del deber cívico tiene un costo bajo en términos reales.

En las últimas elecciones legislativas, Mendoza registró una participación del 71,5%, mientras que el promedio nacional fue del 66%, el más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. La provincia supo superar históricamente el 75% de asistencia, con picos superiores al 80%, aunque desde 2017 se observa una tendencia descendente, especialmente en comicios intermedios.

Especialistas en sociología política señalan que la baja participación no responde únicamente al régimen de sanciones. Factores como el desgaste de la representación, la menor identificación partidaria y una relación más distante entre ciudadanía e instituciones también inciden en el fenómeno. En ese escenario, la discusión sobre si la obligatoriedad del voto conserva efectividad o se ha vuelto mayormente declarativa permanece abierta.