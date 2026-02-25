Antes del tratamiento en el Senado, la CGT se reunirá este miércoles para analizar medidas contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara para este miércoles una reunión para fijar posición frente al tratamiento de la reforma laboral -previsto para el viernes en el Senado– y definir eventuales medidas de fuerza contra la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El encuentro fue convocado por el triunvirato conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello a las 15 en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que agrupa a sindicatos de línea más dura, convocó a una movilización al Congreso para el viernes a las 12, cuando el Senado trate la reforma.

En cuanto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que integra el FreSU junto a la UOM, anunció un paro nacional también para el viernes.

En ese contexto, presionados por las iniciativas de los otros gremios, en la CGT no descartan resolver nuevas medidas tras el paro general realizado el 19 de febrero, el cual se transformó en el cuarto durante la gestión de Javier Milei.

Con las tensiones cada vez más presentes, y ante el inminente tratamiento de la norma, en la central obrera anticipan que, si la reforma resulta aprobada, buscarán “hacer pagar el costo político” a los senadores que voten a favor, especialmente a los de origen peronista.

En paralelo, también evalúan “accionar en tribunales” contra los artículos que consideran inconstitucionales, entre ellos los vinculados al derecho de huelga.