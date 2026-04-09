Antes del frío: la medida de Educación que impacta en 1.400 edificios escolares

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE), ambos liderados por Tadeo García Zalazar, realizó hoy la transferencia del fondo de calefacción a todos los establecimientos educativos estatales de Mendoza, con una inversión total de $980 millones.

Los recursos fueron distribuidos entre casi 1.400 edificios escolares —que albergan a más de 3.000 escuelas—, en función de la cantidad de artefactos de gas que posee cada establecimiento, de acuerdo con un relevamiento realizado en los últimos meses por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

El objetivo de esta medida es que las instituciones puedan realizar de manera anticipada las reparaciones menores y la puesta a punto de los sistemas de calefacción, antes del inicio de la temporada invernal.

Según indicaron desde la cartera de Educación, “con esta inversión del presupuesto provincial se prevé cubrir la revisión y reparación de casi 25.000 artefactos de gas, entre los que se incluyen cerca de 20.000 calefactores infrarrojos y de tiro balanceado, además de la atención de 53 calderas distribuidas en distintos puntos de la provincia”.

El mecanismo de utilización de estos fondos establece que los directivos de cada escuela son los responsables de gestionar las reparaciones, mediante la contratación directa de gasistas matriculados, conforme a la normativa vigente. El argumento es que, de esta manera, los establecimientos pueden resolver con mayor rapidez los arreglos necesarios en calefactores, cocinas, termotanques, hornos y calderas.

Además de este fondo, desde el Gobierno indicaron que se ejecuta un plan de obras de gas y calefacción que superará los $5.000 millones durante 2026, destinado a intervenciones de mayor envergadura en más de 700 escuelas de Mendoza. Estas obras incluyen reparaciones estructurales en instalaciones de gas, renovación de sistemas de calefacción y reemplazo de equipamiento.