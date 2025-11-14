Antes de recibir a Santilli, Alfredo Cornejo volvió a resaltar que “Mendoza necesita baja inflación y reglas claras”

Este jueves, en la antesala de la visita del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Alfredo Cornejo brindó una conferencia de prensa en la que abordó distintos temas.

Además de confirmar que estará con Santilli, el Gobernador adelantó que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se reunirá con referentes de la vitivinicultura para analizar distintas reformas que afectan al sector. En ese sentido, Cornejo resaltó que ese tipo de encuentros permiten “fortalecer el diálogo” y coordinar políticas estratégicas entre Nación y las provincias.

Cornejo sostuvo que Mendoza y Nación trabajan de manera conjunta en temas macroeconómicos y estructurales que resultan clave para la provincia, y enfatizó nuevamente que “la economía mendocina necesita baja inflación, estabilidad macroeconómica y reglas claras que permitan a los sectores productivos y a las pymes invertir y crecer“.

Sobre las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, el Gobernador destacó que varias de ellas se analizaron en el Consejo de Mayo y aseguró que “existe una agenda común orientada a ordenar la economía” y a sostener un modelo de desarrollo de largo plazo.

Política energética provincial

Cornejo recordó que Mendoza históricamente es la segunda provincia con mayor producción de petróleo del país, pero que la caída del convencional en la última década obligó a desarrollar una estrategia para reactivar la actividad mediante nuevas concesiones, licitaciones y la reconversión de áreas maduras.

Es por eso que destacó la importancia de impulsar el desarrollo de la “lengua norte” de Vaca Muerta con el objetivo de atraer inversiones, captar la atención de empresas perforadoras y generar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

El presente complejo de la vitivinicultura

En referencia a la caída del consumo a nivel global del vino luego de la pandemia, Cornejo aseguró que “Mendoza conserva una marca sólida y competitiva, respaldada por bodegas de alta y media gama con reconocimiento internacional“.

En este sentido, el mandatario provincial destacó que acciones como la integración a Great Wine Capitals o las recientes distinciones gastronómicas vinculadas a las estrellas Michelin “refuerzan el posicionamiento internacional de la provincia“.

La aprobación del Presupuesto en Diputados y el envío de nuevos proyectos a la Legislatura

El Gobernador destacó que se aprobara de manera casí unánime el proyecto de Presupuesto que envió a la Legislatura, del cual resaltó que ” mantiene equilibrio fiscal, no incrementa impuestos y garantiza entre un 14% y 15% de inversión en obra pública, financiada parcialmente con el Fondo de Infraestructura“. Luego de obtener media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el mandatario provincial espera un resultado similar.

Además, anticipó que antes de fin de mes ingresarán para su tratamiento legislativo proyectos vinculados a la actividad minera, que requieren nuevas señales de consenso.