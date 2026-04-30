Ante pintadas amenazantes y violencia, un municipio avanza con charlas de prevención

El municipio de Maipú avanza en la organización de una charla abierta a la comunidad con el objetivo de reforzar la prevención del bullying y promover entornos educativos más saludables. La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas para abordar situaciones de violencia escolar, en un contexto marcado por episodios recientes que generaron preocupación a nivel local y nacional.

Desde la comuna que conduce Matías Stevanato señalaron que la propuesta surge ante un escenario atravesado por conflictos en el ámbito educativo, entre ellos la viralización de amenazas en escuelas de distintos puntos del país, incluidos casos en Mendoza. En ese marco, se impulsa la charla titulada “Convivir y aprender en la escuela: qué vemos, qué hacemos”, que estará a cargo del especialista Alejandro Castro Santander.

El encuentro se realizará el miércoles 6 de mayo a las 19 en el Teatro Imperial y estará dirigido a docentes, equipos directivos, personal educativo de todos los niveles, además de familias y público en general interesado en la temática. La actividad será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

Según explicaron desde Maipú, el objetivo es generar un espacio de reflexión e intercambio que permita fortalecer el clima escolar, prevenir situaciones de violencia y fomentar vínculos basados en el respeto y la empatía. En esa línea, destacaron que la convivencia “no es un tema aislado, sino una construcción cotidiana que involucra a toda la comunidad”.

La actividad se enmarca en una política sostenida del departamento en materia de prevención. Desde 2022, Maipú impulsa el programa “Maipú Libre de Bullying”, una estrategia integral que incluye talleres participativos y acciones territoriales en escuelas, clubes y espacios comunitarios. La iniciativa ya alcanzó a más de 21 mil estudiantes.

Durante 2025, en particular, se realizaron 68 talleres en escuelas secundarias públicas, con la participación de más de 2.200 estudiantes. En esos espacios se abordaron distintas formas de violencia entre pares, se promovió la empatía y se trabajaron herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Además, el programa se extendió a clubes y escuelas de verano, ampliando su alcance a otros ámbitos clave de socialización.

Con esta nueva charla, el municipio de Maipú busca profundizar una agenda que pone el foco en el cuidado de las infancias y adolescencias, en un contexto donde la convivencia escolar vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.