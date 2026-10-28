Ante los riesgos del Súper Niño, Mendoza lanza una millonaria licitación: cómo buscarán prevenir crecidas

Mendoza abrió una licitación pública por $385.639.102,20 para contratar maquinaria pesada destinada al mantenimiento de cauces y sistemas aluvionales. El objetivo es reforzar las tareas preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas durante el verano y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales crecidas. Cabe recordar que recientemente en la provincia se declaró la emergencia climática y meteorológica por 180 días debido a la llegada de la época en la que los efectos del Súper Niño se harán sentir con mayor fuerza.

Según detallaron desde el Ejecutivo, la contratación permitirá ampliar los frentes de trabajo en todo el territorio provincial. En ese sentido, la Dirección de Hidráulica busca contar con equipos disponibles los siete días de la semana y en cualquier horario, con capacidad para intervenir dentro de las 24 horas desde que se disponga el operativo.

Cuándo será la apertura de sobres

La apertura de sobres está prevista para el lunes 2 de noviembre a las 12. El período para realizar consultas permanecerá abierto hasta el jueves 29 de octubre a las 12.

Cabe destacar que la licitación tiene alcance nacional y permite presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones previstos en los pliegos. Las condiciones de participación y la documentación están disponibles en el Portal de Compras Públicas de Mendoza.

Qué trabajos se reforzarán

La maquinaria se utilizará para retirar sedimentos, limpiar cauces y colectores, acondicionar sistemas de conducción de aguas aluvionales y recuperar la capacidad de escurrimiento. También permitirá reforzar terraplenes, márgenes y estructuras hidráulicas ante precipitaciones intensas.

En ese sentido, con la nueva contratación, la Provincia prevé reforzar los principales colectores del Gran Mendoza, ampliar las intervenciones en las villas cordilleranas de Luján de Cuyo y Uspallata y continuar con el mantenimiento de cauces y defensas en el Valle de Uco, San Rafael y Malargüe.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Cabe recordar que durante 2026, Hidráulica realizó intervenciones en distintos puntos de la provincia: en el Gran Mendoza trabajó sobre los colectores Frías, Los Ciruelos y Papagayos, el canal Pescara y otros sistemas de drenaje; en el río Anchayuyo, en Tupungato, acondicionó un tramo de unos 4.500 metros para mejorar el escurrimiento y reforzar los terraplenes laterales; en el Sur, los trabajos incluyeron intervenciones durante unas 12 semanas en el cauce Las Peñas, en San Rafael, además de tareas en La Hedionda, El Salado, El Pequenco y distintos sectores del río Diamante.