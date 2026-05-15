Ante la ola de frío que se viene, lanzan una campaña para asistir a personas en situación de calle

Las bajas temperaturas previstas para este fin de semana en Mendoza impulsaron una nueva campaña solidaria encabezada por la Iglesia y organizaciones sociales para asistir a personas en situación de calle. Aunque no habrá puntos de recepción en el Valle de Uco, desde las entidades remarcaron que toda ayuda y gesto solidario siguen siendo fundamentales en este contexto.

La iniciativa es impulsada por la Vicaría de la Solidaridad, Cáritas Arquidiocesana y la Pastoral de Calle, que convocaron a la comunidad mendocina a colaborar con abrigo y alimentos calientes para quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Según detallaron en un comunicado, la campaña se desarrollará este sábado 16 de mayo, entre las 10 y las 12, en distintas parroquias de Mendoza. Allí se recibirán frazadas, mantas, camperas, buzos, guantes, gorros, bufandas, vasos térmicos y sopas instantáneas.

“Los primeros fríos del año profundizan una realidad ya muy difícil para muchas personas que hoy no cuentan con techo, abrigo ni comida caliente”, señalaron desde las organizaciones.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

Desde la organización destacaron que el trabajo conjunto entre la sociedad civil, la Iglesia y los distintos niveles del Estado permite reforzar la asistencia durante jornadas de temperaturas extremas.

En ese sentido, también pidieron a la ciudadanía “tener una mirada solidaria” y estar atentos a las necesidades de las personas en situación de calle durante los próximos días.

Dónde se reciben las donaciones

PUNTOS DE RECEPCIÓN:

PUNTOS DE RECEPCIÓN:

Ciudad de Mendoza:

Parroquia Santiago Apóstol (Peatonal Sarmiento N° 150)

Parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña (Soler N° 144)

Parroquia Ntra. Sra. de Loreto – Iglesia Catedral (José Federico Moreno N° 1316)

Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (Aguado N° 160)

Parroquia Santiago Apóstol (Peatonal Sarmiento N° 150) Parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña (Soler N° 144) Parroquia Ntra. Sra. de Loreto – Iglesia Catedral (José Federico Moreno N° 1316) Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (Aguado N° 160) Las Heras:

Parroquia Ntra. Sra. De la Misericordia (Sucre N° 2675 – frente al Centro de Salud N° 18)

Parroquia Ntra. Sra. De Fátima (A. de Valle N° 1158, Algarrobal)

Parroquia Santa Cruz (Olascoaga N° 750)

Parroquia Divino Maestro (Las Magnolias N° 241, B° UJEMVI)

Parroquia Ntra. Sra. De la Misericordia (Sucre N° 2675 – frente al Centro de Salud N° 18) Parroquia Ntra. Sra. De Fátima (A. de Valle N° 1158, Algarrobal) Parroquia Santa Cruz (Olascoaga N° 750) Parroquia Divino Maestro (Las Magnolias N° 241, B° UJEMVI) Guaymallén:

Parroquia Santa Ana (Copiapó N° 2372, B° Santa Ana)

Parroquia María Auxiliadora (Severo del Castillo N° 5047, Corralitos)

Parroquia Santa Ana (Copiapó N° 2372, B° Santa Ana) Parroquia María Auxiliadora (Severo del Castillo N° 5047, Corralitos) Godoy Cruz:

Basílica San Vicente Ferrer (Lavalle N° 60)

Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat (Joaquín V. González N° 2020)

Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe (Salvador Civit N° 2250)

Parroquia Espíritu Santo (El Vergel N° 1150)

Basílica San Vicente Ferrer (Lavalle N° 60) Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat (Joaquín V. González N° 2020) Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe (Salvador Civit N° 2250) Parroquia Espíritu Santo (El Vergel N° 1150) Luján de Cuyo:

Basílica Ntra. Sra. de Luján (Santa María de Oro N° 289)

Parroquia San Francisco de Asís (La Estación S/N, Agrelo)

Santuario Ntra. Sra. de la Carrodilla (Carrodilla N° 11, Carrodilla)

Basílica Ntra. Sra. de Luján (Santa María de Oro N° 289) Parroquia San Francisco de Asís (La Estación S/N, Agrelo) Santuario Ntra. Sra. de la Carrodilla (Carrodilla N° 11, Carrodilla) Maipú:

Parroquia María Madre de la Iglesia (Gabrielli N° 3389)

Parroquia María Madre de la Iglesia (Gabrielli N° 3389) San Martín:

Parroquia Ntra. Sra. del Líbano (25 de Mayo N° 553)

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (9 de Julio N° 276)

Parroquia Inmaculada Concepción (Colón N° 143, Palmira)

Parroquia Ntra. Sra. del Líbano (25 de Mayo N° 553) Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (9 de Julio N° 276) Parroquia Inmaculada Concepción (Colón N° 143, Palmira) Rivadavia:

Parroquia San Isidro Labrador (Mariano Moreno N° 20)

Aunque en esta oportunidad no habrá sedes habilitadas en el Valle de Uco, desde las organizaciones remarcaron que quienes deseen colaborar igualmente pueden acercar donaciones a cualquiera de los puntos establecidos o sumarse con acciones solidarias en sus propias comunidades.