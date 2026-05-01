Ante la Justicia federal, Nahuel Gallo reafirmó que el régimen venezolano “sí tortura”

Luego del permanecer cautivo en Venezuela por más de un año, este jueves el gendarme argentino Nahuel Gallo radicó la denuncia ante la justicia federal por las torturas recibidas mientras estuvo privado de su libertad.

Por primera vez desde que retornara al país, Gallo se refirió al “infierno” que vivió en Venezuela durante 448 días. A través de un posteo en sus redes, el gendarme aseguró que “el régimen venezolano sí tortura”, y aseveró que “lo sigue haciendo“. En ese sentido, expresó que sus declaraciones no forman parte de “un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”.

En ese marco, Gallo contó que este jueves dio “un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024”. En ese sentido, dijo que “volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil”. Sin embargo, remarcó que “este es mi momento de exigir justicia” y sentenció: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui”.

Desde la sede judicial, Gallo también sostuvo que “hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”, reclamó. En este sentido, amplió argumentando que no solamente lo hizo por él, sino también por su familia y “por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”.

“Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”, reclamó Gallo, que concluyó su posteo pidiendo “justicia y libertad”.