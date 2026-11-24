Bajo la atenta mirada del gobierno de Javier Milei, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre. El dato adquiere una relevancia central para el Ejecutivo nacional ya que, en caso de registrar una nueva caída, podría confirmar el ingreso de la economía argentina en una recesión técnica.

El resultado se sumaría al retroceso del 0,6% registrado durante el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año. De confirmarse estas proyecciones, la economía cumpliría dos períodos consecutivos de contracción, el criterio utilizado para identificar una recesión técnica.

Qué anticipan las proyecciones

Las estimaciones privadas anticipan una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) entre julio y septiembre, ya que una eventual mejora mensual de septiembre no alcanzaría para revertir el desempeño negativo del trimestre. En esa línea, Equilibra estimó un repunte del 0,5% respecto de agosto, pero proyectó una caída del 2,6% en la comparación entre el tercer y el segundo trimestre.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 0,1% para septiembre y una retracción trimestral del 1,2%.

Las proyecciones se conocieron luego de que el Indec informara que en agosto la actividad económica se contrajo un 1,7% interanual. En los primeros ocho meses del año, el acumulado todavía mostraba una expansión del 1,2%.

El freno de la actividad y el recorte de las proyecciones para 2026

La evolución de la economía muestra un desempeño desigual entre sectores: el crecimiento de las actividades primarias no alcanza a compensar el freno de la industria, el comercio y el empleo. Mientras un grupo reducido de sectores, con escasa generación de mano de obra directa, concentra la expansión, las actividades más intensivas en empleo registran retrocesos sostenidos.

La desaceleración también impactó en las expectativas de crecimiento para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la proyección de crecimiento anual pasó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre. Se trata de una reducción de 2,5 puntos porcentuales y de una estimación muy inferior al 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

En todo este escenario, desde el Gobierno atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola luego de cosechas récord. El desafío para el oficialismo es que una eventual reactivación alcance a sectores más amplios de la economía y se traduzca en mejoras del empleo, el consumo y la inversión.