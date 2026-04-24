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PODER JUDICIAL

Ante el Foro Federal de Concejos de la Magistratura, Cornejo aseguró que “sin seguridad jurídica no hay progreso”

El mandatario provincial encabezó el acto de apertura de Fofecma, en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit. Durante su alocución destacó el rol de quienes integran el sistema judicial.

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró este jueves que “sin seguridad jurídica no hay orden económico ni progreso posible“. La declaración se dio en el marco de la apertura de las 41° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma), que se desarrollan en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit.

Durante su discurso, Cornejo señaló que quienes integran el sistema judicial contribuyen a la construcción de “un Poder Judicial más justo, más cercano a la ciudadanía”, y consideró que los consejos de la Magistratura son “arquitectos de uno de los poderes más relevantes del Estado”. En esa línea, afirmó que “la justicia es una de las más nobles de las expectativas humanas, con un lugar trascendental en el sostenimiento de la vigencia de todos los derechos (…) Todos anhelamos justicia en nuestro fuero íntimo“.

En paralelo, el Gobernador hizo hincapié en que “sin seguridad jurídica no hay orden económico ni progreso posible”, y explicó que “un servicio de justicia eficiente supone para cualquier poder ejecutivo una infraestructura institucional básica”.

Foto: Gobierno de Mendoza.

En esa línea, Cornejo aseguró que “la justicia bien gestionada no solo ordena la convivencia, sino que estructura el funcionamiento económico, siendo el soporte invisible que permite que los acuerdos valgan, que los derechos se ejerzan y que, eliminada toda arbitrariedad, reinen reglas claras, previsibles y justas”. En ese contexto, indicó que “cada concurso, cada terna, cada decisión disciplinaria o de enjuiciamiento no solo define trayectorias individuales, sino que establece qué justicia será entregada a la ciudadanía y de qué legitimidad será acreedor el sistema en su conjunto“.

Por otro lado, el mandatario provincial destacó que Mendoza ha invertido en infraestructura judicial y que ha “trabajado codo a codo con la Suprema Corte“. En ese aspecto, Cornejo puso como ejemplo el desarrollo de “un polo judicial en el Valle de Uco, en la cuarta circunscripción, con recursos del propio Poder Judicial y del Poder Ejecutivo”.

La ciudadanía ya no observa a los poderes del Estado con deferencia automática, los interpela, los cuestiona y les exige resultados y gestión“, concluyó el Gobernador, en referencia al contexto social actual.

Qué es Fofecma

El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma) es un encuentro reúne a representantes de distintas jurisdicciones del país y tiene como objetivo generar un espacio de intercambio sobre el funcionamiento de los consejos de la Magistratura y los jurados de enjuiciamiento, así como los desafíos institucionales y de gestión del sistema judicial.

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