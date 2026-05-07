Search
Instagram Facebook Twitter
anses agosto
ATENCIÓN

ANSES suma un beneficio para jubilados en mayo

Un alivio en mayo: jubilados de ANSES reciben aumento y bono para reforzar sus ingresos. Estos son los montos.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES reciben en mayo un nuevo aumento junto con el bono que viene otorgando el Gobierno.

El incremento es del 3,4%, calculado en base a la inflación, lo que actualiza los haberes mensuales.

Con este ajuste:

  • La jubilación mínima pasa a ser de aproximadamente $393.250.
  • A eso se suma un bono extra de $70.000.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $275.221,87

Asimismo, ANSES mantiene en mayo el bono refuerzo mensual de $70.000. Con esta ayuda, los montos totales quedan así:

  • Jubilación mínima: $463.174,10
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28
  • PNC por invalidez y vejez: $345.221,87

El pago se deposita en una sola vez, según el calendario habitual de ANSES, ya con el aumento y el bono incluidos.

Este refuerzo busca sostener el poder de compra de los jubilados frente a la inflación, garantizando un piso de ingresos más alto durante el mes.

ETIQUETAS:

AnsesAumentobonomayo

+ Noticias

incentivo

Un municipio amplía el estacionamiento medido: las zonas y los horarios

Por: Redacción NDI

capacitación obligatoria

Manipulación de alimentos en Tupungato: fechas, requisitos y cómo inscribirte paso a paso

Por: Redacción NDI

EMOCIONANTE

Abren inscripciones para el taller de cine “Tu héroe” en la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

ANSES suma un beneficio para jubilados en mayo

Por: Violeta Díaz Costa

LAS HERAS

Un árbol cayó por el Zonda y aplastó a un motociclista provocando su muerte

Por: Redacción NDI

sin regulación

A un año de la tragedia en una escuela de verano, un proyecto duerme en Diputados

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter