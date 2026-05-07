ANSES suma un beneficio para jubilados en mayo

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES reciben en mayo un nuevo aumento junto con el bono que viene otorgando el Gobierno.

El incremento es del 3,4%, calculado en base a la inflación, lo que actualiza los haberes mensuales.

Con este ajuste:

La jubilación mínima pasa a ser de aproximadamente $393.250 .

pasa a ser de aproximadamente . A eso se suma un bono extra de $70.000 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $275.221,87

Asimismo, ANSES mantiene en mayo el bono refuerzo mensual de $70.000. Con esta ayuda, los montos totales quedan así:

Jubilación mínima: $463.174,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28

PNC por invalidez y vejez: $345.221,87

El pago se deposita en una sola vez, según el calendario habitual de ANSES, ya con el aumento y el bono incluidos.

Este refuerzo busca sostener el poder de compra de los jubilados frente a la inflación, garantizando un piso de ingresos más alto durante el mes.