ANSES: se confirmó un aumento para el mes de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en mayo de 2026, determinado por el índice de inflación de marzo. En esta ocasión, el aumento será del 3,4%, en línea con el dato difundido por el INDEC, y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.250, mientras que el haber máximo superará los $2,6 millones.

Sin embargo, el ingreso final para muchos beneficiarios será mayor debido a la continuidad de un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, quienes cobran la mínima alcanzarán un total cercano a los $463.250 en mayo.

Quiénes cobran más con el aumento

El impacto del incremento no es igual para todos. Los principales beneficiados son los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, ya que reciben el bono completo. En cambio, quienes superan ese monto acceden a un refuerzo proporcional, hasta alcanzar un tope establecido por el organismo.

Además de las jubilaciones, el aumento también se traslada a otras prestaciones:

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $314.600

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez estarán cerca de $275.275

En todos los casos, el bono puede elevar significativamente el ingreso final

Cómo se calcula el aumento

El actual sistema de movilidad establece actualizaciones mensuales según la inflación. Es decir, el dato del IPC de marzo impacta directamente en los haberes de mayo, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.