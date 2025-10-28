Search
auh julio
ATENCIÓN

ANSES revela fechas de pago para AUH y SUAF en noviembre

ANSES adelantó el cronograma de pagos de las prestaciones Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF, que sufre modificaciones por el feriado.

ANSES ya tiene definido el calendario de pagos para las prestaciones de AUH y SUAF correspondientes al mes de noviembre. El cronograma presenta particularidades debido a la existencia de días no laborables que afectan la acreditación de haberes.

Entre los cambios que impactan al cronograma se encuentran dos días donde no se acreditarán los haberes, uno de ellos por un feriado nacional.

¿Cuáles serán los montos pagados en noviembre?

  • AUH: $119.691 por hijo
  • AUH con discapacidad: $389.732 por hijo
  • SUAF: $59.851

El ajuste se basa en el índice de inflación correspondiente a septiembre, que fue del 2,1 % según el INDEC.

Cronograma según terminación de DNI

Las fechas estimadas para los pagos quedan de la siguiente forma:

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9

¿Por qué el cambio en el calendario?

El ajuste en el cronograma responde a que el día 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y el Gobierno ha dispuesto que ese feriado se traslade al lunes 24, además de declarar el 21 de noviembre como día no laborable turístico.
Por eso, ANSES tuvo que adecuar las fechas para no superponerse con esos días sin actividad.

