La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este martes 24 de noviembre el calendario de pagos, luego de la interrupción por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Durante esta jornada volverán a acreditarse distintas prestaciones, entre ellas jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El lunes 23 no hubo pagos por el feriado nacional, que fue trasladado del viernes 20. Por eso, el cronograma continuará el martes con los beneficiarios que tenían sus fechas previstas para esta semana.

Uno de los grupos que cobrará será el de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. También recibirán sus prestaciones titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Quiénes cobran de ANSES el martes 24 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de este martes estarán destinados a:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 8.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, quienes tengan haberes inferiores a $514.158,46 también podrán recibir un bono proporcional, según corresponda.

Las prestaciones se liquidarán con el aumento del 1,93% aplicado durante noviembre, de acuerdo con la actualización mensual vinculada a la inflación.