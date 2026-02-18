Search
ANSES retoma el calendario de pagos de febrero luego de Carnaval

Luego del receso por los días no laborables, ANSES retomó el calendario y confirmó quiénes son los primeros en recibir sus pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a poner en marcha el calendario de pagos este miércoles 18 de febrero de 2026, luego de la interrupción por los feriados de Carnaval. Como cada mes, las acreditaciones se realizan de manera escalonada según la finalización del documento.

Tras los días sin actividad bancaria, el organismo reanudó los depósitos para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Los haberes se depositan en las cuentas declaradas, por lo que no es obligatorio concurrir a la sucursal el mismo día del cobro.

Quiénes cobran este miércoles 18 de febrero:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 5.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.
  • Asignaciones por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.

Además, hay prestaciones que no dependen de la terminación del DNI y se abonan dentro de los plazos establecidos en el calendario mensual. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único (por nacimiento, matrimonio y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ETIQUETAS:

JubiladosAnsescalendario de pagosfebrero 2026

