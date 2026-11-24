La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2026. Durante este mes, los beneficiarios reciben sus haberes con un aumento del 1,93%, aplicado de acuerdo con la actualización por movilidad.

Los depósitos se realizan de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, el calendario tuvo modificaciones por los feriados de noviembre, por lo que algunas prestaciones finalizarán sus pagos durante los últimos días del mes y otras tendrán fechas de cobro en diciembre.

Al 24 de noviembre, ya finalizaron los pagos de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las Pensiones No Contributivas y las primeras terminaciones de DNI correspondientes a la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo.

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran en noviembre

El calendario de jubilaciones y pensiones se divide entre quienes perciben hasta un haber mínimo y quienes superan ese monto. Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ya completaron el cronograma, que se extendió del 11 al 20 de noviembre. En cambio, quienes reciben haberes superiores al mínimo comenzaron a cobrar este martes 24 de noviembre. Las fechas restantes son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los pagos también finalizaron durante la primera parte del mes, entre el 11 y el 13 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: las fechas que faltan

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten el mismo cronograma de pagos.

Algunas terminaciones de DNI ya recibieron sus haberes, mientras que las fechas pendientes son:

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre.

De esta manera, el calendario de estas prestaciones finalizará durante la última semana de noviembre.

Asignación por Prenatal, Maternidad y Pago Único

Otras prestaciones de ANSES también cuentan con un cronograma específico. En el caso de la Asignación por Prenatal, los pagos se realizaron entre el 12 y el 18 de noviembre, de acuerdo con la terminación del documento.

Por su parte, las asignaciones que no dependen de la terminación del DNI tienen un período de cobro más amplio:

Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo: cuándo se cobra

La Prestación por Desempleo también tiene fechas previstas para la última parte de noviembre. El cronograma establecido por ANSES es el siguiente: