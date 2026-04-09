ANSES: quiénes pueden acceder a los vouchers educativos

El Gobierno Nacional lanzó una nueva convocatoria para los vouchers educativos 2026, una ayuda económica destinada a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. La inscripción ya se encuentra habilitada y estará disponible hasta el 30 de abril.

Este beneficio apunta a acompañar el pago de las cuotas escolares, cubriendo hasta el 50% del valor de la jornada simple en colegios incluidos dentro del programa.

Para poder acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, está dirigido a madres, padres o tutores de estudiantes de hasta 18 años que concurran a escuelas privadas con al menos un 75% de subvención estatal, en los niveles inicial, primario o secundario.

Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que actualmente equivalen a poco más de $2,5 millones. También pueden solicitarlo tanto ciudadanos argentinos como extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma Mi Argentina, donde el adulto responsable debe completar un formulario con los datos personales, del grupo familiar y de la institución educativa.

Una vez enviada la solicitud, el sistema evalúa la información y comunica el resultado en la misma plataforma. En caso de aprobación, el pago se realiza de forma mensual durante el ciclo lectivo, siempre que se mantengan las condiciones exigidas, como la regularidad del alumno y el pago de las cuotas escolares.