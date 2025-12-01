Search
ANSES: quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre

ANSES aclaró que algunas asignaciones sociales quedan excluidas del medio aguinaldo, incluso tras los ajustes de diciembre.

ANSES informó que, para diciembre de 2025, determinadas prestaciones sociales no darán derecho al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Quedan excluidos del pago los titulares de ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y quienes reciben asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), ya que estas prestaciones no pertenecen al régimen previsional contributivo.

No obstante, el aguinaldo sí se pagará a quienes cobran haberes previsionales: jubilados, pensionados, quienes perciben pensiones no contributivas (PNC) o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, en diciembre se mantiene un bono extraordinario de 70.000 pesos para jubilados y pensionados de la mínima, pensiones no contributivas y PUAM, que se abona junto con el haber mensual.

Este año, las prestaciones asistenciales quedan fuera del SAC aunque hayan tenido aumentos por movilidad.

