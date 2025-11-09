ANSES: quiénes empiezan a cobrar el lunes 10 de noviembre y cuánto recibirán

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025, con los montos actualizados luego del aumento por Resolución 339/2025. A partir del lunes 10 de noviembre, comenzarán los pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, de acuerdo a la terminación de su DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre

Estas prestaciones incluyen un aumento del 2,08 % respecto al mes anterior, junto con bonos de refuerzo destinados a los haberes más bajos. Para quienes cobran el haber mínimo, el monto total para este mes será de $403.157,28, compuesto por un haber de $333.157,28 más un bono de $70.000.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

También para este grupo se aplica el aumento de movilidad y los refuerzos complementarios. Por ejemplo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $336.498,32, mientras que la Pensión por Invalidez Laboral se situará en $303.205,46.

Asignaciones universales y familiares

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH), el pago también arranca el lunes 10 de noviembre, según este calendario:

DNI terminados en 0: lunes 10

DNI terminados en 1: martes 11

DNI terminados en 2: miércoles 12

DNI terminados en 3: jueves 13

DNI terminados en 4: viernes 14

En noviembre, la AUH tendrá un valor de $119.691, mientras que la Asignación por Hijo alcanzará los $59.851 para los grupos familiares cuyos ingresos estén hasta los $926.676 según la escala oficial.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web oficial de la ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o a través de la aplicación móvil “Mi Anses”.