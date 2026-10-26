ANSES: quiénes cobrarán con aumento en noviembre y cuáles serán los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un aumento del 1,93% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La suba alcanzará a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), entre otros beneficios.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados

Con el incremento previsto para noviembre, la jubilación mínima pasará a $444.158,45, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.988.765,82.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $355.326,76 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegarán a $310.910,91.

En cuanto al bono extraordinario de $70.000, se mantendrá para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima y reciban el refuerzo podrán alcanzar un ingreso mensual de $514.158,45.

Aumento para la AUH y las asignaciones familiares

La actualización también impactará en las asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo llegará a aproximadamente $159.611 por hijo. Sin embargo, como ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la documentación correspondiente, el pago directo será de unos $127.689.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe ascenderá a aproximadamente $519.704, con un pago directo cercano a $415.763, sin considerar posibles particularidades en la liquidación.

Las asignaciones familiares del SUAF también tendrán una actualización del 1,93%. Los montos dependerán del tipo de prestación y del rango de ingresos del grupo familiar.

En cambio, la Ayuda Escolar Anual continuará en $85.000, ya que no se actualiza mediante el mismo mecanismo mensual que las demás prestaciones.