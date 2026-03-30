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Leandro Garcia - fotosanses@gmail.co
PAGOS

ANSES: quiénes cobran primero en abril y cómo arranca el calendario de pagos

El organismo previsional ya definió el cronograma del próximo mes y confirmó qué grupos serán los primeros en recibir sus haberes.

Con el cierre del calendario de marzo, ANSES ya dejó listo el esquema de pagos correspondiente a abril de 2026. Como ocurre habitualmente, los depósitos se organizarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Los primeros en cobrar serán los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), que abrirán el cronograma a partir del 10 de abril. Ese día comenzarán a percibir sus haberes quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1, mientras que el resto irá cobrando en los días siguientes según la terminación del DNI.

En paralelo, también desde el 10 de abril arrancará el pago para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. En este caso, el calendario se extiende durante varias jornadas, avanzando de manera escalonada hasta el 23 de abril.

Por su parte, quienes cobran jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo deberán esperar unos días más. En estos casos, los pagos comenzarán recién el 24 de abril y se completarán hacia fin de mes, también según la terminación del documento.

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