ANSES: quiénes cobran este lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los días lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025 se realizarán nuevos pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones y al beneficio del Fondo de Desempleo.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Durante octubre, este grupo recibió un aumento del 1,88 %, de acuerdo con la Resolución 317/2025. Además, se otorgó un bono proporcional establecido por el Decreto 700/2025, destinado a quienes perciben ingresos superiores a la mínima pero menores a $396.298,38.

Fondo de Desempleo

ANSES también realizará el pago del Fondo de Desempleo el martes 28 de octubre a los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9.

El monto se calcula sobre el 75 % del mejor salario de los últimos seis meses, con topes vigentes para octubre de $161.000 como mínimo y $322.000 como máximo.

Consulta de montos y próximas actualizaciones

Quienes deseen verificar su fecha y monto de cobro pueden hacerlo ingresando al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Se prevé que en los próximos días se oficialice una nueva actualización para noviembre, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Según estimaciones, el incremento sería del 2,08 %, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.