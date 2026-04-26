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Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Esta semana, el calendario avanza hacia los últimos pagos, para darle comienzo al mes de mayo con los nuevos ingresos.

Con el cronograma de abril en su tramo final, ANSES continúa este lunes 27 con el pago a distintos grupos de beneficiarios según la terminación del DNI.

Durante esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo cuyos documentos terminan en 2 y 3. También cabe destacar que en abril los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobraron sus haberes con un incremento del 2,90 %, ajustado según la inflación reportada por el INDEC.

También se efectivizan los pagos de la prestación por desempleo para quienes tienen DNI finalizados en 6 y 7, siguiendo el calendario oficial.

El esquema de pagos se organiza, como cada mes, de manera escalonada según el número de documento para garantizar un cobro ordenado y sin demoras.

En esta etapa, ya se completaron los pagos de jubilaciones mínimas y asignaciones principales, y continúan ahora los depósitos para los haberes más altos.

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