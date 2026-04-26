Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Con el cronograma de abril en su tramo final, ANSES continúa este lunes 27 con el pago a distintos grupos de beneficiarios según la terminación del DNI.

Durante esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo cuyos documentos terminan en 2 y 3. También cabe destacar que en abril los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobraron sus haberes con un incremento del 2,90 %, ajustado según la inflación reportada por el INDEC.



También se efectivizan los pagos de la prestación por desempleo para quienes tienen DNI finalizados en 6 y 7, siguiendo el calendario oficial.

El esquema de pagos se organiza, como cada mes, de manera escalonada según el número de documento para garantizar un cobro ordenado y sin demoras.

En esta etapa, ya se completaron los pagos de jubilaciones mínimas y asignaciones principales, y continúan ahora los depósitos para los haberes más altos.