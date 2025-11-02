Search
ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los grupos beneficiarios que recibirán pagos en la primera semana de noviembre.

ANSES comunicó que, para la semana del lunes 3 al viernes 7 de noviembre de 2025, iniciarán los depósitos correspondientes al calendario de pagos de noviembre, así como algunos que aún corresponden al mes de octubre.

Los beneficiarios que cobran esta semana son:

  • Quienes reciben la prestación por desempleo del “Plan 2” correspondiente al mes de octubre; el pago comenzará el día 3 para todas las terminaciones de DNI.
  • Titulares de asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) y de asignaciones familiares de pensiones no contributivas, que aún figuran en el calendario correspondiente al mes de octubre; esos montos se completan hasta el 10 de noviembre.

ANSES recuerda que no se debe solicitar turno previo para cobrar estos beneficios, pero los titulares deben acercarse al banco únicamente en la fecha que les corresponde según la terminación de su DNI.

Calendario para esta semana:

  • Prestación por desempleo (Plan 2): todas las terminaciones de DNI cobran a partir del 3 de noviembre.
  • Asignaciones de pago único:
    • Primera quincena: a partir del 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.
    • Segunda quincena: a partir del 20 de octubre hasta el 10 de noviembre.
  • Asignaciones familiares de pensiones no contributivas: todas las terminaciones de DNI cobran desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

