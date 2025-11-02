ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

ANSES comunicó que, para la semana del lunes 3 al viernes 7 de noviembre de 2025, iniciarán los depósitos correspondientes al calendario de pagos de noviembre, así como algunos que aún corresponden al mes de octubre.

Los beneficiarios que cobran esta semana son:

Quienes reciben la prestación por desempleo del “Plan 2” correspondiente al mes de octubre; el pago comenzará el día 3 para todas las terminaciones de DNI.

Titulares de asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) y de asignaciones familiares de pensiones no contributivas, que aún figuran en el calendario correspondiente al mes de octubre; esos montos se completan hasta el 10 de noviembre.

ANSES recuerda que no se debe solicitar turno previo para cobrar estos beneficios, pero los titulares deben acercarse al banco únicamente en la fecha que les corresponde según la terminación de su DNI.

Calendario para esta semana: