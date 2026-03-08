ANSES prepara un nuevo aumento para jubilados en abril: de cuánto podría ser

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en abril. El porcentaje exacto se definirá una vez que se conozca el dato de inflación correspondiente a febrero, que es el indicador utilizado para actualizar los haberes previsionales.

Actualmente, las jubilaciones se ajustan todos los meses de acuerdo con el índice de inflación registrado dos meses antes. Por ese motivo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero impactará directamente en los pagos que los beneficiarios recibirán durante abril. El dato oficial será publicado el 12 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Si el incremento finalmente se ubica cerca del 3%, los haberes previsionales podrían actualizarse de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $369.600,88 a aproximadamente $380.688,90.

Jubilación máxima: subiría de $2.486.347,64 a cerca de $2.560.937.

Además del aumento mensual, todavía resta definirse qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70.000 que se paga como refuerzo para quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema previsional. Este adicional se mantiene desde marzo de 2024 y se deposita junto con el haber mensual.

En caso de que el refuerzo continúe sin cambios, los jubilados que perciben la mínima podrían superar los $450.000 en total durante abril, sumando el haber actualizado y el bono.

El porcentaje definitivo del aumento se confirmará una vez que se publique el dato oficial de inflación, que será el que determine la actualización final de las jubilaciones y pensiones.