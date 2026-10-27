ANSES podría modificar las fechas de cobro de noviembre: quiénes se verían afectados

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para noviembre de 2026 podría experimentar cambios debido a los feriados establecidos en el marco de la visita del papa León XIV al país. La coincidencia de estas jornadas con las primeras fechas de acreditación genera incertidumbre entre los beneficiarios que esperan cobrar sus haberes durante esos días.

Según lo dispuesto por el Decreto 1103/2026, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. A su vez, el martes 10 será día no laborable en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 la medida regirá en la provincia de Buenos Aires.

Estas fechas coinciden con el comienzo del cronograma previsional que ANSES había establecido para noviembre mediante la Resolución 349/2025. Por ese motivo, el organismo podría tener que reorganizar las primeras acreditaciones para adecuarlas a las jornadas no laborables.

A quiénes afecta el posible cambio de fechas

Los beneficiarios que deberán prestar especial atención a las novedades son aquellos que tenían previsto cobrar durante los primeros días del cronograma, principalmente los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo.

De acuerdo con el calendario original, las fechas previstas eran las siguientes:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo