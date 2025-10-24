Anses permite solicitar la Pensión Universal del Adulto Mayor de manera online

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó un nuevo trámite digital que permite a los adultos mayores solicitar la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) desde una computadora o celular, sin necesidad de concurrir a una oficina.

La PUAM está destinada a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes requeridos para jubilarse. Su objetivo es brindar una cobertura previsional básica a este grupo de ciudadanos.

Para realizar el trámite de manera online, los beneficiarios deben ingresar al portal “Mi Anses” con su CUIL y Clave de Seguridad Social, y verificar que sus datos personales y de contacto estén actualizados. Luego, en la sección “Solicitud de Prestaciones”, deben seleccionar “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, completar el formulario y seguir el estado del expediente desde “Consulta de expediente”.

El monto de la prestación corresponde al 80 % de la jubilación mínima, con un bono adicional para quienes cobren por debajo del umbral fijado. Este mes, por ejemplo, la suma total alcanza los $331.038,70, resultado de $261.038,70 de la PUAM más $70.000 de complemento.

Con esta modalidad digital, Anses elimina la necesidad de turnos presenciales, agilizando el proceso y reduciendo los desplazamientos, un cambio especialmente beneficioso para los adultos mayores. La entidad destacó que el trámite puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet a través de “Mi Anses”.