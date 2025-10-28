ANSES pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre

El Gobierno nacional aprobó, mediante el Decreto 897/2025 publicado en el Boletín Oficial, el otorgamiento de un bono extraordinario de hasta $70.000 a pagarse en noviembre, destinado a titulares de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La medida abarca prestaciones administradas por ANSES, incluidos los regímenes especiales derogados, cajas provinciales o municipales transferidas al Estado nacional, el régimen de la PUAM y pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad con siete o más hijos.

Los criterios de aplicación son los siguientes:

Si el ingreso total del titular es igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, recibirá el bono completo de $70.000.

Si el haber supera ese mínimo, se otorgará una suma proporcional, de modo que la suma del haber más el bono no exceda el mínimo más el refuerzo.

El bono tiene carácter no remunerativo, por lo que no se computará para otros beneficios ni descuentos.

El refuerzo se justifica como una medida para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo que se habría generado en los sectores previsionales de menores ingresos tras la implementación del nuevo esquema de movilidad.

En conjunto, este bono se suma a los aumentos que se aplicarán en las jubilaciones y pensiones de noviembre, como parte de la actualización según el índice de precios al consumidor.