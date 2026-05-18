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ANSES pagará la diferencia de la Tarjeta Alimentar en mayo

ANSES confirmó el calendario de pagos de la Prestación Alimentar para mayo de 2026 que incluye el pago por diferencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos correspondiente a la Prestación Alimentar para mayo de 2026, en un mes que presenta una particularidad: se abonará un monto complementario que cubre la diferencia generada por la actualización reciente del beneficio.

Según lo informado, este refuerzo surge a partir de la actualización de los valores de la prestación, que fue aplicada luego de la liquidación inicial del mes, lo que obligó a desdoblar el pago para acreditar la diferencia en fechas posteriores. De esta manera, los beneficiarios perciben el importe habitual junto con un adicional que completa el nuevo monto establecido.

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El esquema de pago continúa siendo automático y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las Pensiones No Contributivas (PNC). Como es habitual, la acreditación se organiza según la terminación del DNI de cada titular, manteniendo el calendario escalonado durante todo el mes.

El cronograma confirmado por Anses para el pago complementario quedó organizado según terminación de DNI:

  • PNC: 18 de mayo.
  • AUH y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0: 18 de mayo.
  • DNI terminado en 1: 19 de mayo.
  • DNI terminado en 2 y 3: 20 de mayo.
  • DNI terminado en 4: 21 de mayo.
  • DNI terminado en 5: 22 de mayo.
  • DNI terminado en 6: 26 de mayo.
  • DNI terminado en 7: 27 de mayo.
  • DNI terminado en 8: 28 de mayo.
  • DNI terminado en 9: 29 de mayo.

ETIQUETAS:

Cronograma de pagosPrestación AlimentarAnsesmayoAUH

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