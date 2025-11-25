Search
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES pagará hasta $322.200 a un grupo antes de fin de mes

El organismo nacional habilita los montos correspondientes a la prestación por desempleo para trabajadores que cumplieron con los requisitos

ANSES informó que, antes de que termine noviembre, hará efectivo el pago de la Prestación por Desempleo, con importes que llegan hasta $322.200 para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Este beneficio está destinado a personas que estaban en relación de dependencia y perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad, como despido sin justificación, quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o desvinculación justificada, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Quiénes pueden acceder?

  • Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días durante el último año.

¿Cuánto se paga y por cuánto tiempo?

El monto se calcula según los ingresos percibidos antes de la desvinculación y el tiempo trabajado. Para este año, los valores vigentes son:

  • Monto mínimo: $161.100
  • Monto máximo: $322.200

La prestación se otorga entre 2 y 12 meses, y en el caso de personas mayores de 45 años, puede extenderse hasta seis cuotas adicionales.

Calendario de pagos de noviembre

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI 8 y 9: 28 de noviembre

