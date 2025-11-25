ANSES pagará hasta $322.200 a un grupo antes de fin de mes

ANSES informó que, antes de que termine noviembre, hará efectivo el pago de la Prestación por Desempleo, con importes que llegan hasta $322.200 para quienes cumplan los requisitos establecidos.
Este beneficio está destinado a personas que estaban en relación de dependencia y perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad, como despido sin justificación, quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o desvinculación justificada, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
¿Quiénes pueden acceder?
- Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días durante el último año.
¿Cuánto se paga y por cuánto tiempo?
El monto se calcula según los ingresos percibidos antes de la desvinculación y el tiempo trabajado. Para este año, los valores vigentes son:
- Monto mínimo: $161.100
- Monto máximo: $322.200
La prestación se otorga entre 2 y 12 meses, y en el caso de personas mayores de 45 años, puede extenderse hasta seis cuotas adicionales.
Calendario de pagos de noviembre
Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI 8 y 9: 28 de noviembre