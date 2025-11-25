ANSES pagará hasta $322.200 a un grupo antes de fin de mes

ANSES informó que, antes de que termine noviembre, hará efectivo el pago de la Prestación por Desempleo, con importes que llegan hasta $322.200 para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Este beneficio está destinado a personas que estaban en relación de dependencia y perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad, como despido sin justificación, quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o desvinculación justificada, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Quiénes pueden acceder?

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.

deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días durante el último año.

¿Cuánto se paga y por cuánto tiempo?

El monto se calcula según los ingresos percibidos antes de la desvinculación y el tiempo trabajado. Para este año, los valores vigentes son:

Monto mínimo: $161.100

$161.100 Monto máximo: $322.200

La prestación se otorga entre 2 y 12 meses, y en el caso de personas mayores de 45 años, puede extenderse hasta seis cuotas adicionales.

Calendario de pagos de noviembre

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI: