ANSES paga la Ayuda Escolar 2026: cuánto se cobra y cómo presentar el certificado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un monto que se abona una vez al año para acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El beneficio está dirigido a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y tienen hijos en edad escolar. El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobran habitualmente las asignaciones.

En 2026, la Ayuda Escolar tiene un monto mínimo de $85.000 por hijo, que se acredita generalmente en marzo junto con el calendario de pagos habitual.

Quiénes pueden cobrarla

Pueden acceder:

Niños y adolescentes desde 45 días hasta los 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales o privados reconocidos.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones educativas o reciban apoyo pedagógico avalado.

Titulares de AUH o SUAF, tanto por hijo como por hijo con discapacidad.

Qué requisito es obligatorio

Para cobrar la Ayuda Escolar es indispensable acreditar la escolaridad de cada hijo mediante la presentación del Certificado Escolar Anual (Formulario PS 2.68).

Este documento debe estar completo y firmado por la institución educativa correspondiente. Sin la presentación del certificado, el organismo no liquida el beneficio.

Cómo hacer el trámite

El procedimiento se realiza de manera online a través de la plataforma Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Presentar un Certificado Escolar”. Generar el formulario correspondiente para cada hijo. Imprimirlo y llevarlo a la escuela para su firma. Subir una imagen clara del certificado firmado a la misma plataforma.

Este refuerzo económico busca aliviar los gastos asociados al regreso a clases, como útiles, indumentaria y materiales escolares, y se paga una vez por año por cada hijo escolarizado.