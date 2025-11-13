ANSES paga hasta $85mil por hijo: quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar y cómo la solicito

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es uno de los beneficios más esperados por miles de familias argentinas. Se trata de un pago único que busca acompañar a niños, niñas y adolescentes al inicio de cada ciclo lectivo, ayudando a cubrir gastos en útiles, uniformes e insumos escolares.

Este programa está destinado a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar o la Asignación por Hijo con Discapacidad, y se abona una vez al año junto con las prestaciones habituales. Para percibirlo, las familias deben presentar el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre, con acreditación dentro de los 60 días posteriores.

Según los valores oficiales actualizados, los montos de la Ayuda Escolar para noviembre de 2025 son los siguientes:

Valor general: $42.039

$42.039 Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y algunos departamentos de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

(La Pampa, Río Negro, Neuquén y algunos departamentos de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075 Zona 2 (Chubut): $70.135

(Chubut): $70.135 Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta, en regiones mineras o de baja densidad poblacional): $83.797

(Catamarca, Jujuy y Salta, en regiones mineras o de baja densidad poblacional): $83.797 Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

Sin embargo, este año el Gobierno nacional dispuso un complemento extraordinario que duplica el monto habitual, elevando la ayuda a $85.000 por hijo. Una medida que apunta a aliviar el impacto económico en las familias ante el aumento del costo de vida y los gastos escolares.

Para acceder al beneficio, los titulares deben realizar el trámite a través de Mi ANSES, con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Los pasos son simples:

Ingresar a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”. Descargar el formulario correspondiente y completarlo en el establecimiento educativo. Subir una foto del formulario firmado al portal de ANSES.

El organismo recuerda que el pago no tiene límite de edad para estudiantes con discapacidad, siempre que se presente la documentación respaldatoria.