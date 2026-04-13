ANSES paga esta semana: quiénes cobran hasta el 17 de abril y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el cronograma de pagos de abril y, durante esta semana, del 13 al 17, distintos grupos de beneficiarios reciben sus haberes según la terminación del DNI.

Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. En estos casos, los pagos se distribuyen de manera escalonada: hoy lunes cobran los DNI terminados en 1, el martes en 2, el miércoles en 3, el jueves en 4 y el viernes en 5.

Con el aumento aplicado en abril, la jubilación mínima se fijó en $380.319,31. A ese monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31 para quienes perciben el haber más bajo.

En paralelo, también se acreditan las Pensiones No Contributivas (PNC), que continúan su calendario durante los primeros días de la semana. Los montos base rondan los $266.223,52, aunque con el refuerzo alcanzan los $336.223,52. En el caso de las madres de siete hijos, el haber se equipara a la jubilación mínima con bono incluido.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también se pagan en estas fechas, con el mismo esquema por terminación de documento. El monto general de la AUH es de $136.666, aunque se deposita el 80% ($109.332,80) debido a la retención habitual.

Además, continúan las asignaciones familiares del sistema SUAF, cuyos valores varían según los ingresos del grupo familiar. Para el primer rango, la asignación por hijo alcanza los $68.341, mientras que la destinada a hijos con discapacidad asciende a $222.511.