La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, anunció que entregará un pago único de $31.400 a personas con empleo en blanco, como una manera de continuar con las políticas de asistencia por la pandemia de Covid-19.

ANSES ya publicó el calendario de pago para el mes de julio y anunció quiénes van a poder cobrar por única vez hasta 31.400 pesos

El pago único a ciertas asignaciones que va a otorgar ANSES se tratan de los familiares que estén en relación de dependencia y que sean titulares de la ley de riesgos de trabajo, de la prestación por desempleos, pensiones honoríficas de veteranos y jubilados cómo pensionados.

Los que están dentro de estas categorías pueden recibir por parte del ente, un monto de dinero específico por única vez en diferentes momentos de la vida del trabajador.

¿Suaf cobra el bono de pago único de anses?

En la mayoría de los casos, la liquidación por Asignaciones Familiares en julio no van a recibir el bono de $31.400. Esto ocurre porque no están dentro de la lista de beneficiarios que rige el nuevo pago adicional.

Sin embargo, es importante destacar que este grupo va a recibir un aumento del 12,12% en agosto 2021 y además, como todos los meses, van a recibir el total del pago (sin retenciones como sucede con las auh).

¿Auh cobra el bono extraordinario?

Respecto de la Asignación Universal por Hijo el pago no estará disponible ya que solo le corresponde a trabajadores en relación de dependencia y las AUH no tienen trabajo en blanco. Sin embargo, miles de personas con este beneficio social van a cobrar el bono de Potenciar Trabajo de $6000 que se termina de pagar en el mes de julio 2021.

Bono para jubilados y pensionados

Si bien falta ultimas detalles todo indicaría en agosto 2021 todos los jubilados y pensionados que cobren hasta 32.500 pesos por mes (o un 20% más que la mínima) van a cobrar un bono adicional de 5000 pesos (como mínimo).

Importante: tanto las fechas de cobro como el monto del bono no están definidos. Si se sabe que el bono va a «empatar» con la inflación y por eso no podría ser menor a los 5000. En cuanto a las fechas el estimado será para fin de mes, teniendo en cuenta lo sucedido con el último bono de 3000 que recibieron los jubilados y pensionados que se pagó en abril de este año.

¿Cuándo se cobra el bono de potenciar trabajo?

Es el único bono extra social confirmado para este mes y lo van a recibir todas aquellas personas que están incluidas en trabajos complementarios Potenciar Trabajo (ex hacemos futuro). El pago es de 6000 pesos (de bolsillo) y para poder cobrarlo es necesario tener todos tus datos actualizados en la página argentina.gob.ar.

En cuanto a las fechas, antes del viernes 23 deberían estar acreditados todos los pagos. En total los trabajadores de salario en complemento van a cobrar $18.000 aproximadamente.

Importante: Aquellas personas que no actualizaron sus datos en internet o en alguna oficina de Desarrollo Social va a percibir el 50% del beneficio. Una vez que renueven los datos personales, de contacto, familiares, etc van a cobrar normalmente en el mes de agosto.

¿PNC cobra bono?

Por el momento no hay pagos únicos adicionales confirmados para Pensión No Contributiva. Sin embargo, es necesario aclarar que las PNC madres de 7 hijos, según la página oficial del gobierno, tienen el pago de la tarjeta alimentaria confirmado pero todavía no tienen cronograma de cobro.