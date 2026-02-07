Search
ATENCIÓN

ANSES oficializó las fechas de cobro de las Becas Progresar para febrero de 2026

Los beneficiarios podrán consultar el calendario según la terminación del DNI para saber cuándo recibirán su pago mensual este mes.

La Secretaría de Educación dio a conocer el cronograma de pago de las Becas Progresar correspondiente a febrero de 2026, que se abona a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De este modo, los estudiantes que reciben este beneficio educativo ya saben en qué día recibirán el depósito según la terminación de su Documento Nacional de Identidad.

El programa Progresar tiene como objetivo acompañar a jóvenes en la finalización de la educación obligatoria, el acceso a estudios superiores o la formación profesional, promoviendo condiciones igualitarias para completar el ciclo educativo.

El calendario de cobro de febrero 2026 arranca el lunes 9 y se extiende hasta el viernes 13, con días asignados por terminación del DNI de cada beneficiario. Así, quienes tengan documentos que finalizan en 0 o 1 cobrarán el primer día; los terminados en 2 y 3 cobrarán al día siguiente; y así sucesivamente hasta quienes tienen terminaciones 8 y 9, que recibirán su pago el último día del cronograma.

Las Becas Progresar mantienen los valores ya establecidos en 2025, con un monto mensual de $35.000, de los cuales un porcentaje se retiene sujeto al cumplimiento de requisitos académicos y de asistencia según las reglas del programa. Para acceder al total del beneficio, es necesario cumplir con la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida y no superar los requisitos de avance académico que exige cada línea del programa.

