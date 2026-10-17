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ANSES modificó el pago del Complemento Leche para octubre: cómo quedaron los valores

ANSES actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo y del Complemento Leche para octubre. Los detalles en la nota.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los valores de las prestaciones sociales correspondientes a octubre, con un incremento del 1,66% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto general de la asignación asciende a $156.588 por hijo, aunque el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la documentación requerida. Por ese motivo, el pago mensual directo es de $125.270,40. En el caso de hijos con discapacidad, el importe total alcanza los $509.863, con un depósito del 80% equivalente a $407.890,40.

Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizó a $59.063 mensuales por cada hijo alcanzado. Esta ayuda está destinada a familias con niños de hasta tres años que reciben la AUH y a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social. El beneficio busca acompañar la alimentación y el cuidado durante los primeros años de vida.

El calendario de pagos de la AUH se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Las fechas previstas para octubre son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: 22 de octubre.

El cronograma contempla el feriado del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se retoman el martes 13 para los documentos terminados en 2. Las personas beneficiarias pueden consultar sus fechas y prestaciones a través de los canales oficiales de ANSES.

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