ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre: cuándo cobran los jubilados según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026. El cronograma, que inicialmente tenía previsto comenzar el lunes 9, se reprogramó y comenzará el miércoles 11.
Durante este mes, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 1,93%, en el marco de la actualización mensual por movilidad previsional. El porcentaje corresponde a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los cambios en el calendario se concentran principalmente en los primeros días de pago. Quienes perciben la jubilación mínima y tienen documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 cobrarán entre el 11 y el 13 de noviembre.
Calendario de pagos de ANSES para noviembre
Jubilados que cobran el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Jubilados que cobran haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.