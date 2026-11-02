ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre: cuándo cobran los jubilados según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026. El cronograma, que inicialmente tenía previsto comenzar el lunes 9, se reprogramó y comenzará el miércoles 11.

Durante este mes, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 1,93%, en el marco de la actualización mensual por movilidad previsional. El porcentaje corresponde a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los cambios en el calendario se concentran principalmente en los primeros días de pago. Quienes perciben la jubilación mínima y tienen documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 cobrarán entre el 11 y el 13 de noviembre.

Calendario de pagos de ANSES para noviembre

Jubilados que cobran el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Jubilados que cobran haberes superiores a la mínima: