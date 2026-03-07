Search
Instagram Facebook Twitter
anses-bono-85-miljpg
ATENCIÓN

ANSES modifica pagos por los feriados de marzo: qué beneficiarios se ven afectados

El organismo previsional reorganizó el calendario de cobros del mes para evitar problemas con los feriados y los días no laborables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de marzo debido a la presencia de un feriado y un día no laborable con fines turísticos hacia el final del mes. La medida obligó a reorganizar algunas fechas para evitar demoras en el sistema bancario y asegurar que los beneficiarios reciban sus haberes con normalidad.

El cambio impacta principalmente en los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima. En el cronograma original, quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 debían cobrar el lunes 23 de marzo, pero finalmente recibirán el pago el viernes 20.

De esta forma, ese mismo día coincidirán en los bancos los últimos jubilados que cobran la mínima con los primeros beneficiarios de la escala superior. Luego del receso por los feriados, el calendario se retomará con normalidad el miércoles 25 de marzo.

Calendario de pagos de jubilaciones que cobran el haber mínimo en marzo:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desde ANSES aclararon que estos cambios se realizan únicamente para ordenar el cronograma por los feriados y no afectan los montos que reciben los beneficiarios. El objetivo es garantizar que los pagos se acrediten sin inconvenientes durante el mes.

ETIQUETAS:

AnsesFeriadocalendario de pagosmodificaciónmarzo

+ Noticias

STREAMING

Netflix estrenó una serie donde el deseo y la obsesión terminan en un gran escándalo

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Prime Video: Nicole Kidman protagoniza una intensa película sobre un amor prohibido

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DDE MENDOZA

Capacitación gratuita en construcción: la Ciudad apuesta por una tecnología innovadora

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

ANSES modifica pagos por los feriados de marzo: qué beneficiarios se ven afectados

Por: Violeta Díaz Costa

Desayuno de la Coviar

Anabel Fernández Sagasti llamó a la unidad de los productores

Por: Redacción NDI

Victoria Villarruel visitó el Valle de Uco: qué hizo y dónde estuvo

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter