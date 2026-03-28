ANSES lanzó el retiro voluntario: cómo funciona y quiénes pueden acceder

El Gobierno nacional habilitó un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de un proceso de reorganización del Estado. La medida quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y apunta a reducir la planta del organismo.

El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, permite que los empleados acuerden su desvinculación laboral de manera consensuada con ANSES. Es decir, no se trata de despidos, sino de una finalización del vínculo por mutuo acuerdo entre ambas partes.

En cuanto a quiénes pueden acceder, el plan está dirigido a trabajadores del organismo que tengan al menos dos años de antigüedad. Sin embargo, la adhesión no es automática: cada caso debe ser evaluado y aprobado por la propia ANSES.

También hay exclusiones. No podrán ingresar al programa quienes tengan causas judiciales abiertas, estén bajo procesos disciplinarios, hayan iniciado su jubilación, presentado la renuncia o superen cierta edad, entre otros requisitos establecidos.

Uno de los puntos centrales del plan es la compensación económica. Quienes acepten el retiro voluntario recibirán una gratificación que se calcula en base al 90% del sueldo bruto mensual por cada año trabajado.

De todos modos, el monto tiene un límite: no puede superar el equivalente a 24 salarios. En algunos casos, las sumas pueden ser muy elevadas, incluso alcanzando cifras cercanas a los 80 millones de pesos. El pago, además, puede realizarse en una sola cuota o dividirse en dos, dependiendo del total a cobrar.

Otro aspecto importante es que quienes se adhieran al plan no podrán volver a trabajar en el Estado por un período determinado, lo que forma parte de las condiciones del acuerdo.