ANSES habilitó las inscripciones de Progresar Superior

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026, una ayuda clave para quienes buscan continuar sus estudios en el nivel superior.
Este beneficio apunta a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, con el objetivo de acompañarlos económicamente y evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.
Quiénes pueden anotarse a Progresar Superior
La línea Progresar Superior está dirigida a jóvenes que ya terminaron el secundario y quieren seguir estudiando. Entre los requisitos principales se destacan:
- Tener entre 17 y 24 años al momento de iniciar la carrera (hasta 30 años si ya se está avanzado en los estudios).
- No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal en el país.
- Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.
- Estar inscripto en una universidad o instituto terciario, preferentemente de gestión pública.
- Cumplir con el avance académico que exige el programa.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
Cómo hacer la inscripción
El trámite es 100% online y se realiza a través de la plataforma oficial del programa. Para anotarse, hay que:
- Tener usuario en Mi Argentina.
- Ingresar al sitio de Becas Progresar.
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Enviar la solicitud y hacer el seguimiento desde la misma plataforma.
Desde el organismo recomiendan revisar previamente que todos los datos estén actualizados para evitar problemas durante el proceso.