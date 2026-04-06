ANSES habilitó las inscripciones de Progresar Superior

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026, una ayuda clave para quienes buscan continuar sus estudios en el nivel superior.

Este beneficio apunta a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, con el objetivo de acompañarlos económicamente y evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.

Quiénes pueden anotarse a Progresar Superior

La línea Progresar Superior está dirigida a jóvenes que ya terminaron el secundario y quieren seguir estudiando. Entre los requisitos principales se destacan:

Tener entre 17 y 24 años al momento de iniciar la carrera (hasta 30 años si ya se está avanzado en los estudios).

No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal en el país.

Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.

Estar inscripto en una universidad o instituto terciario, preferentemente de gestión pública.

Cumplir con el avance académico que exige el programa.

Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Cómo hacer la inscripción

El trámite es 100% online y se realiza a través de la plataforma oficial del programa. Para anotarse, hay que:

Tener usuario en Mi Argentina. Ingresar al sitio de Becas Progresar. Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos. Enviar la solicitud y hacer el seguimiento desde la misma plataforma.

Desde el organismo recomiendan revisar previamente que todos los datos estén actualizados para evitar problemas durante el proceso.