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ANSES habilitó las inscripciones de Progresar Superior

El programa vuelve en 2026 con apoyo económico para estudiantes terciarios y universitarios. Qué requisitos hay que cumplir y cómo iniciar el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026, una ayuda clave para quienes buscan continuar sus estudios en el nivel superior.

Este beneficio apunta a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, con el objetivo de acompañarlos económicamente y evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.

Quiénes pueden anotarse a Progresar Superior

La línea Progresar Superior está dirigida a jóvenes que ya terminaron el secundario y quieren seguir estudiando. Entre los requisitos principales se destacan:

  • Tener entre 17 y 24 años al momento de iniciar la carrera (hasta 30 años si ya se está avanzado en los estudios).
  • No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal en el país.
  • Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.
  • Estar inscripto en una universidad o instituto terciario, preferentemente de gestión pública.
  • Cumplir con el avance académico que exige el programa.
  • Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Cómo hacer la inscripción

El trámite es 100% online y se realiza a través de la plataforma oficial del programa. Para anotarse, hay que:

  1. Tener usuario en Mi Argentina.
  2. Ingresar al sitio de Becas Progresar.
  3. Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
  4. Enviar la solicitud y hacer el seguimiento desde la misma plataforma.

Desde el organismo recomiendan revisar previamente que todos los datos estén actualizados para evitar problemas durante el proceso.

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