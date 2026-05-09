ANSES habilitará una función clave desde el lunes y beneficiará a millones de usuarios

A partir del próximo lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha una medida muy esperada por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Se trata de la activación de una nueva etapa de atención y gestión digital que permitirá realizar trámites de manera más rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.
La iniciativa busca agilizar consultas, reducir demoras y facilitar el acceso a distintos servicios sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina del organismo. La actualización estará disponible a través de la plataforma Mi ANSES y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.
Qué cambia desde el lunes
Con esta medida, los usuarios podrán acceder a nuevas opciones de autogestión para:
- Consultar fechas y lugares de cobro.
- Descargar constancias y certificados.
- Actualizar datos personales.
- Revisar el estado de trámites y prestaciones.
- Gestionar reclamos y consultas online.
Desde el organismo remarcaron que el objetivo es mejorar la atención y evitar largas filas en las sedes físicas, especialmente en fechas de alta demanda.
La herramienta estará disponible para:
- Jubilados y pensionados.
- Titulares de AUH y SUAF.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Personas que cobren prestaciones por desempleo.
- Becarios de programas administrados por ANSES.
Para ingresar será necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social habilitada.
Cómo acceder
Los beneficiarios podrán utilizar la nueva función desde:
- La web oficial de ANSES.
- La aplicación Mi ANSES para celulares.
- Terminales de autogestión habilitadas en oficinas del organismo.
Además, ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos y recomendó evitar gestores o intermediarios.