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ATENCIÓN

ANSES habilitará una función clave desde el lunes y beneficiará a millones de usuarios

A partir del próximo lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha una medida muy esperada por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Se trata de la activación de una nueva etapa de atención y gestión digital que permitirá realizar trámites de manera más rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.

La iniciativa busca agilizar consultas, reducir demoras y facilitar el acceso a distintos servicios sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina del organismo. La actualización estará disponible a través de la plataforma Mi ANSES y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.

Qué cambia desde el lunes

Con esta medida, los usuarios podrán acceder a nuevas opciones de autogestión para:

  • Consultar fechas y lugares de cobro.
  • Descargar constancias y certificados.
  • Actualizar datos personales.
  • Revisar el estado de trámites y prestaciones.
  • Gestionar reclamos y consultas online.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es mejorar la atención y evitar largas filas en las sedes físicas, especialmente en fechas de alta demanda.

La herramienta estará disponible para:

  • Jubilados y pensionados.
  • Titulares de AUH y SUAF.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
  • Personas que cobren prestaciones por desempleo.
  • Becarios de programas administrados por ANSES.

Para ingresar será necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social habilitada.

Cómo acceder

Los beneficiarios podrán utilizar la nueva función desde:

  • La web oficial de ANSES.
  • La aplicación Mi ANSES para celulares.
  • Terminales de autogestión habilitadas en oficinas del organismo.

Además, ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos y recomendó evitar gestores o intermediarios.

ETIQUETAS:

Ansesjubilados y pensionadosnueva etapaatención y gestión digital

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