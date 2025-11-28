ANSES fija plazo final para presentar la Libreta AUH 2025

ANSES recordó que todas las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo deberán presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2025 antes del 31 de diciembre. Este documento es imprescindible para acreditar que los chicos y adolescentes cumplieron los requisitos de salud, educación y vacunación.

Para qué sirve la Libreta AUH

La presentación de la Libreta permite que el organismo confirme los controles médicos, el esquema de vacunas completo y la asistencia escolar de cada menor a cargo. Con este trámite aprobado, las familias acceden al pago del 20% retenido durante todo el año, un monto que se acumula mes a mes y se liquida después de entregar la documentación.

Además, en muchos casos, también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumplan los requisitos del ciclo lectivo.

Cómo completar y presentar la Libreta

ANSES explicó que el proceso puede realizarse tanto de forma digital como presencial:

Trámite online

Ingresar a la plataforma “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar a “Hijos” y luego a “Libreta AUH” para verificar qué datos faltan completar. Si es necesario, generar el formulario para descargarlo o enviarlo por correo. Imprimir la Libreta en una sola hoja y llevarla al centro de salud y a la escuela para que la completen. Sacar una foto o escanearla (formato JPG y hasta 3 MB) y subirla nuevamente a la plataforma.

Trámite presencial

Quienes no puedan realizarlo online pueden presentarse sin turno en cualquier oficina de ANSES o acercarse a operativos móviles del organismo. Allí reciben asistencia para cargar o entregar el formulario.

Qué pasa si no se presenta a tiempo

Si la Libreta no se entrega antes del 31 de diciembre, las familias pierden el derecho a cobrar el 20% retenido durante el año. El pago mensual de la AUH continúa, pero sin el complemento acumulado.