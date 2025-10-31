Search
bono jubilados
PAGOS ANSES

ANSES: fechas de pago para los jubilados con la mínima en noviembre

Se confirma el cronograma de acreditación para los jubilados que perciben la mínima, junto con el aumento previsto para el mes de noviembre.

ANSES informó el cronograma de pago para los beneficiarios que perciben la jubilación mínima durante el mes de noviembre. También se detalló el ajuste del haber y un bono extra para este segmento.

Montos

  • Jubilación mínima: $333.157,28.
  • Jubilación máxima: $2.241.604,19.
    Además, los que perciben la jubilación mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000.

El incremento de noviembre se sustenta en una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,08 %, cortando tres meses consecutivos con alzas por debajo del 2 %.

anses

Calendario de pagos

Para jubilados que cobran la mínima:

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 20 de noviembre.

