ANSES: fechas de pago para los jubilados con la mínima en noviembre

ANSES informó el cronograma de pago para los beneficiarios que perciben la jubilación mínima durante el mes de noviembre. También se detalló el ajuste del haber y un bono extra para este segmento.
Montos
- Jubilación mínima: $333.157,28.
- Jubilación máxima: $2.241.604,19.
Además, los que perciben la jubilación mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000.
El incremento de noviembre se sustenta en una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,08 %, cortando tres meses consecutivos con alzas por debajo del 2 %.
Calendario de pagos
Para jubilados que cobran la mínima:
- DNI terminado en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminado en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminado en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminado en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminado en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminado en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminado en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminado en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminado en 8 y 9: 20 de noviembre.