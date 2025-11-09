ANSES extendió la inscripción a las Becas Progresar hasta fines de noviembre

ANSES anunció la extensión del período de inscripción para las Becas Progresar Trabajo hasta el 30 de noviembre de 2025. Esta línea está dirigida a personas que desean capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales.

La prórroga alcanza únicamente a la modalidad de formación profesional, ya que las inscripciones para los niveles obligatorio y superior ya finalizaron.

Requisitos principales

Para acceder, los postulantes deben:

Ser argentinos nativos o naturalizados, o tener residencia legal en el país.

Pertenecer a un grupo familiar con ingresos menores a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Estar inscriptos en un curso de formación profesional avalado oficialmente.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de forma online, a través del sitio o la app oficial del programa Progresar, completando los datos personales y de cursado.

Con esta medida, ANSES busca ampliar el acceso a oportunidades de formación que mejoren la empleabilidad y la inclusión laboral.