Search
Instagram Facebook Twitter
anses-bono-85-miljpg
ATENCIÓN PENSIONADOS

ANSES entra en la última semana de pagos de octubre: quiénes cobran

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo recibirán sus pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza la última semana de octubre con nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. Mientras algunos cronogramas, como los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones mínimas, ya finalizaron, otros beneficiarios todavía tienen fechas pendientes de cobro

El calendario de octubre continuará con los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. Las acreditaciones se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para esta semana son las siguientes:

  • Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

De esta manera, el cronograma para este grupo finalizará el jueves 29. En tanto, los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo ya completaron sus fechas de pago correspondientes a octubre.

Prestación por Desempleo: las fechas de cobro

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo también tendrán acreditaciones durante los últimos días del mes. En este caso, el calendario corresponde al Plan 1 y se organiza según el último número del DNI.

El cronograma para esta semana establece las siguientes fechas:

  • Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Además de las jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo, ANSES mantiene abiertos los períodos de pago de otras asignaciones. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas

ETIQUETAS:

JubiladospensionadosoctubrePrestación por Desempleo

+ Noticias

ATENCIÓN PENSIONADOS

ANSES entra en la última semana de pagos de octubre: quiénes cobran

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Subterráneo vuelve al MMAMM con música, arte y propuestas creadas por adolescentes

Por: Violeta Díaz Costa

entradas a la venta

Fiesta de la Tradición: cuánto costará ver a el Chaqueño Palavecino y Karina en San Carlos

Por: Federico Aloi

Los pro y los contras

El impacto del balotaje brasileño en Argentina

Por: Redacción NDI

VALLE GRANDE

Un joven se tiró al lago desde un paredón del dique en San Rafael

Por: Redacción NDI

A QUIÉNES ALCANZARÁ

Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios y confirmó qué pasará con los descuentos del gas en Mendoza

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter