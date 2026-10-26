ANSES entra en la última semana de pagos de octubre: quiénes cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza la última semana de octubre con nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. Mientras algunos cronogramas, como los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones mínimas, ya finalizaron, otros beneficiarios todavía tienen fechas pendientes de cobro

El calendario de octubre continuará con los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. Las acreditaciones se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para esta semana son las siguientes:

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

De esta manera, el cronograma para este grupo finalizará el jueves 29. En tanto, los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo ya completaron sus fechas de pago correspondientes a octubre.

Prestación por Desempleo: las fechas de cobro

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo también tendrán acreditaciones durante los últimos días del mes. En este caso, el calendario corresponde al Plan 1 y se organiza según el último número del DNI.

El cronograma para esta semana establece las siguientes fechas:

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Además de las jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo, ANSES mantiene abiertos los períodos de pago de otras asignaciones. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas